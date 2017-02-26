高中木棒聯賽》平鎮擊敗南英 明和穀保爭冠

高中木棒聯賽，平鎮高中先發投手成晉。（記者簡榮豐攝）



〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中木棒聯賽4強戰晚場，平鎮高中面對南英商工，平鎮6、8兩局把握大局機會各攻下3分，先發投手成晉繳出好投之餘，還貢獻2支安打，平鎮終場7:0提前於8局擊敗南英，明和穀保爭奪本屆木棒組冠軍。

成晉投8局用96球，未送出任何三振，被擊出6支安打無失分，打擊則在首局就貢獻帶有打點安打，單場雙安。成晉說，很久沒有投4強戰，首局投球時還有些緊張，之後就慢慢投得比較順，1局下自己安打進帳1分打點，也比較安心。

明天要和穀保爭冠，平鎮總教練吳柏宏說，8強戰最難撐過的一關已經過去，冠軍戰比球員抗壓性，他相信球隊有機會奪冠。

高中木棒聯賽，平鎮高中蔣宗錡安打，郭玟毅、朱祥麟奔回本壘得分，隊友開心迎接。（記者簡榮豐攝）



高中木棒聯賽，平鎮高中成晉。（記者簡榮豐攝）



高中木棒聯賽，平鎮高中進冠軍戰，八局下蔣宗錡安打後隊友開心衝進場。（記者簡榮豐攝）



高中木棒聯賽，平鎮高中進冠軍戰，球員開心鼓掌。（記者簡榮豐攝）

