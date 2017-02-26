SBL》達欣純本土力克富邦 教練送大禮多放一天假

張家榮。（記者陳志曲攝）



〔記者卓佳萍／新北報導〕戰績居龍頭的達欣今天以純本土應戰，洋將布拉再度輪休，靠著「雙+連線」張家榮、翁嘉鴻兩人聯手攻下41分，助隊以88：67大勝富邦勇士。

達欣本季戰績21勝9負，因封關戰以勝利作收，教練邱大宗也送給子弟兵多一天休假。

翁嘉鴻。（記者陳志曲攝）

首輪獲得輪空優勢，球隊如何調整，邱大宗表示，接下來會做小幅調整，體能部分會是重點，技術方面，會以可能遭遇的富邦、璞園兩隊，作出針對性的修正，戰術也會調整得更完善。

富邦勇士今天以正常陣容應戰，先發派出歐布萊恩、林書緯、宋宇軒、陳孝榮與蔡文誠，終場大比數落敗，教練顏行書表示，這場球是一大警惕，現在的球隊沒有開季氛圍，「我們現在少了勇士隊核心價值，如果是一名勇士，被擊敗了，要再站起來。」

富邦勇士總教練顏行書。（記者陳志曲攝）

