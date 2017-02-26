CBA》劉錚刷生涯新高32分 廣廈系列賽扳平

劉錚（取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕CBA本週進入5戰3勝首輪賽事，台將林志傑、劉錚所屬的廣廈交手實力相當的遼寧，今晚劉錚飆出個人CBA生涯新高32分，不僅是全隊最高分，還繳出6籃板4抄截，廣廈於主場118：110力挫遼寧，系列戰成1：1。

劉錚此役18投10中，三分球投進3顆，罰球10投9中，轟下生涯新高32分，刷新先前22分的紀錄，當時對手也是遼寧，另一名台將「野獸」林志傑則有23分7籃板5助攻進帳，延續上一場的火力。