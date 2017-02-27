NBA》投靠敵營打勇士？美媒爆波格特將加盟騎士

波格特（右）。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕交易大限過後，合約即將被76人買斷的澳洲中鋒波格特（Andrew Bogut），近期成為列強追逐目標，日前報導指出，包括騎士、火箭及馬刺都有意尋求他的加入，而根據ESPN消息指出，波格特本人則傾向加入騎士。

為了今年季後賽做準備，騎士近期積極補強，已經網羅控衛D.威廉斯（Deron Williams），現在又把目光放到波格特身上。

波格特前四季都效力勇士，但去年球團為了清出薪資格空間，尋求杜蘭特加盟，而將波格特交易至小牛，後來才又到七六人，傳聞他將在近期與七六人談妥買斷合約事宜。

此外，ESPN記者Tim MacMahon則在推特上指出，不具名的小牛球團人員透露，波格特本人屬意加盟騎士，若最後真的談妥，也可能在冠軍戰上演他對決老東家勇士的戲碼。