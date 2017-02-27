MLB》熱身賽最慘？ 他被連三轟、又砸人遭驅逐出場...（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕這是熱身賽最慘的表現？

太空人在美國時間25日對上老虎的熱身賽，投手弗里亞斯（Edison Frias）在第三局登板投球，他被老虎打者羅邁（Andrew Romine）、金斯勒（Ian Kinsler）、V.馬丁尼茲（Victor Martinez）連三轟，接著對卡布雷拉（Miguel Cabrera）投出觸身球，結果遭到驅逐出場，沒有解決任何一名打者就黯然下台。

太空人在這場熱身賽以4：11輸球，弗里亞斯則吞下敗投。



弗里亞斯。（資料照，美聯社）