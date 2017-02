MLB》熱身賽最慘？ 他被連三轟、又砸人遭驅逐出場...（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕這是熱身賽最慘的表現?

太空人在美國時間25日對上老虎的熱身賽,投手弗里亞斯(Edison Frias)在第三局登板投球,他被老虎打者羅邁(Andrew Romine)、金斯勒(Ian Kinsler)、V.馬丁尼茲(Victor Martinez)連三轟,接著對卡布雷拉(Miguel Cabrera)投出觸身球,結果遭到驅逐出場,沒有解決任何一名打者就黯然下台。

太空人在這場熱身賽以4:11輸球,弗里亞斯則吞下敗投。



弗里亞斯。(資料照,美聯社)