NBA》魔術上任後主場首戰 湖人吞對馬刺7連敗

雷納德（右）得25分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今馬刺作客湖人，是魔術強森（Magic Johnson）掌管湖人籃球事務總裁職務大權的首次主場比賽，本季慘澹的湖人似乎沒有因此提振士氣，仍以21分之差敗給分區排名僅次勇士的馬刺，以119：98苦吞四連敗。

首節結束馬刺就拉開比數，領先16分。雷納德（Kawhi Leonard）上半場就拿19分，整場比賽砍下25分，艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）拿下16分、9籃板，P.加索（Pau Gasol）也得了15分、7籃板。才從手傷休息15場復原後的P.加索今天上場20分鐘，三分球兩投全中，復原狀況不錯。

湖人英葛蘭（Brandon Ingram）拚了22分、克拉克森（Jordan Clarkson）拿下19分，羅素（D'Angelo Russell）也得18分、5籃板仍不敵對手，吞下近10場比賽中的第7敗、連續第7次敗給馬刺。

英葛蘭（右）。（法新社）