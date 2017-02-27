電競》讚！台灣閃電狼擊敗歐洲勁旅 贏得冠軍

〔體育中心／綜合報導〕英特爾極限高手盃大賽（Intel Extreme Masters，簡稱IEM）《英雄聯盟》總決賽，LMS台港澳賽區代表隊的閃電狼FW，以直落二擊敗歐洲勁旅G2 eSports，贏得冠軍。

第11屆的IEM總決賽在波蘭卡托維治（Katowice）舉行，閃電狼稍早對上來自歐洲的H2K，以2：1辛苦獲勝；然而決賽再對上G2 eSports，閃電狼以2：0擊敗對手，拿下IEM世界冠軍。

值得一提的是，閃電狼這場奪冠後，是自2012年台北暗殺星（Taipei Assassins，簡稱TPA）年在《英雄聯盟》S2世界大賽拿下冠軍後，再次有台灣的隊伍在國際比賽中贏得冠軍寶座。