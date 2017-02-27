經典賽》保險問題搞不定 美國隊強投被迫退團

格雷退出美國隊。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕運動家王牌格雷（Sonny Gray）要在經典賽為美國隊效力的願望落空，由於保險公司拒絕承擔風險，格雷已被迫退隊。

運動家總教練佛斯特（David Forst）今天出面證實，表示子弟兵因保險問題退出國家隊，他說：「據我了解他相當鬱卒，他極想為國家隊出賽而我們也完全支持他的決定。」

《舊金山紀事報》（San Francisco Chronicle）指出，承擔的保險公司認為格雷在去年8月進入傷兵名單超過60天，復出後投不滿10局，擔心再度受傷的風險過高因此不願提供他保險。

面對突如其來的意外，佛斯特認為這無關球團或是大聯盟，他將矛頭指向保險公司：「聯盟已多次與保險公司溝通讓他投，但最後還是被拒絕，他現在感覺很好，確實可以投球。」

格雷退出美國隊後將回到運動家參加春訓，他的春訓調整節奏將放慢，預計週四才會出賽。而運動家已有3名球員退出經典賽，戴維斯（Khris Davis）先前退出墨西哥隊，罕德瑞克斯（Liam Hendriks）也從澳洲隊中退出。