NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台

卡森斯改當鵜鶘人。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國王日前將陣中球星「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）交易至鵜鶘，為聯盟投下震撼彈，也讓不少球迷不滿，對此總管迪瓦茨（Vlade Divac）提出解釋，甚至直言，若未來兩年戰績持續沒進展，他願意下台負責。

過去幾年戰績沒能提升，是交易卡森斯的最主要原因，迪瓦茨表示，過去他也嘗試許多方法，像是找球員補強、找新教練等等，試圖以卡森斯為中心，來打造一支有晉級季後賽實力的球隊，但戰績也沒因此變好，「但我不是說卡森斯打不好，他一直都很努力，也都繳出很好的成績，但我希望球隊能夠更團結，有卡森斯在的前六季，我們也都無法打進季後賽，最好的成績就去年，但還是不夠，因此是時候該做些改變。」

此外，迪瓦茨也解釋，先前表示會把卡森斯留下來，最後卻交易他，主要是因為這些談話是在收到鵜鶘報價之前，加上他認為國王沒辦法給他（卡森斯）更好的薪資條件，最後才妥協交易。

交易掉老闆蘭納戴夫（Vivek Ranadive）最愛的卡森斯，讓迪瓦茨引來不少罵名，對此他也不以為意，「這是我的工作，我會為這件事情負責，我可以理解球迷的失望，他們都支持卡森斯，而我也很愛他，但我相信未來兩年，國王的表現會越來越好，我很樂意到時候會再聽到這些球迷的意見，如果我錯了，我也願意下台負責。」