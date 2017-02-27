網球》松加直落二擊敗同鄉好手 奪今年第兩冠

松加。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕法國網球選手「阿里」松加（Jo-Wilfried Tsonga）打進法國馬賽13公開賽決賽，以6：4、6：4直落二輕鬆擊敗同鄉好手普耶（Lucas Pouille），繼上週拿下鹿特丹公開賽金盃後今年第二冠到手，也是繼2009、2013年後在馬賽的第3冠，更是生涯第14冠。

松加的發球讓對手無力招架，發出了7記愛司球，一發進得分率高達91%，二發得分也達77%，比普耶的一發得分率74%還高。松加在賽後說道：「我非常高興自己維持很棒的狀態直到比賽結束，我的身體狀況很棒，這是我的第14座冠軍，希望不會是最後一個。」

這是松加連續第9場勝利，從本月中旬鹿特丹公開賽開始，一路打敗了西利奇（Marin Cilic）、柏蒂奇（Tomas Berdych）、高芬（David Goffin）、基里奧斯（Nick Kyrgios）等各路好手，排名也上升了4名來到世界第7。

松加。（法新社）