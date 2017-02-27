MLB》熱身賽拚態度！ 釀酒人新秀神閃躲捕手得分（影音）

〔體育中心／綜合報導〕熱身賽就要拿出拚戰態度，釀酒人小將菲力普斯（Brett Phillips）作出最好的示範。

美國時間26日釀酒人出戰道奇隊的比賽，身為百大新秀的菲力普斯（Brett Phillips），6局下他上到一壘後，當時雙方7：7平手，隊友擊出右外野安打，加上道奇外野手第一時間失誤漏球，菲力普斯直接從一壘跑回本壘，他先是閃躲捕手的觸殺，接著用右手摸到本壘板，跑回超前分。不過，釀酒人最後仍以8：10不敵道奇隊。

菲力普斯這場比賽2個打數敲出1安打，跑回1分。他賽後表示，當時認為有機會衝回本壘，因此先觀察補手的位置後，決定第一步不是要先碰本壘板，而是側滑閃躲捕手。菲力普斯說，不管這是否為春訓熱身賽，他只想要贏球。

菲力普斯上季在2A繳出16轟、62分打點，打擊率2成29。

菲力普斯。（資料照，美聯社）