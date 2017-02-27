MLB》熱身賽就飆154公里 達比修狀況佳

達比修有今登板。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕備戰新球季，遊騎兵日籍投手達比修有今天在熱身賽中登板，主投1.2局無失分，最快球速達到154公里，狀況看似不錯，達比修也對自己的表現感到滿意，終場遊騎兵就以6：4擊敗皇家。

「我覺得今天速球投得很好，能夠好好控球，把球丟到想要的位置，這是最重要的事情。」達比修表示，能夠利用速球製造更多三振，對他而言非常重要，「你看在第2局，就有很多人在我投速球的時候揮棒。」達比修今天總用球數37球，平均球速達到151公里，最快球速也來到154公里。