高球》本田菁英賽潘政琮並列37名 美國好手佛勒封王
2017/02/27 10:13
美國好手佛勒贏得生涯第4座冠軍。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導〕本田菁英賽於台灣時間今晨落幕，台灣好手潘政琮最後1回合打出72桿，以總計279桿並列37名。美國好手佛勒有驚無險，贏得生涯第4座冠軍。
潘政琮今天前9洞賺進兩隻小鳥，只有1個柏忌，排名一度上升。可惜後9洞沒再進帳，反而多3個柏忌，以高於標準桿2桿的72桿完賽，總計279桿並列37名。
佛勒最後1回合差點搞砸他的領先優勢，前9洞狀況不少，尤其第6洞開球偏左下水，拋球之後花了4桿才上果嶺，吞下雙柏忌，9洞之後一度被伍德蘭追成只差1桿。
還好他在第12洞推進40呎的博蒂，隨後又在第13洞再送進25呎的博蒂，穩住陣腳。
伍德蘭後繼乏力，佛勒在第16洞再抓1鳥，又取得5桿領先，即使最後兩洞都吞柏忌，他還是以4桿之差獲勝。伍德蘭最後以272桿和霍夫曼並列第2。
美國好手佛勒。（法新社）
台灣好手潘政琮最後1回合打出72桿，以總計279桿並列37名。（資料照，法新社）
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