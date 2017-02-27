NBA》慘！才剛被交易 拓荒者中鋒牙斷2根（影音）

Jusuf Nurkic （@bosnianbeast27） takes a shot to the face, looses two teeth and stays in the game! Twitter handle checks out. #ripcity pic.twitter.com/Pv0eoruMYk — Chat Sports （@ChatSports） 2017年2月27日

〔體育中心／綜合報導〕潛力中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）才剛被交易到拓荒者出賽4場就發生意外，今天對暴龍出賽時在籃下爭搶籃板球時遭對手打斷2根牙齒，但他未退場休息，將牙齒交給醫護人員保管後繼續上場奮戰。

這起意外發生在第四節，暴龍老將塔克（P.J Tucker）爭球時一手打斷諾基奇的牙齒，2人雖未發生衝突，但塔克被吹一次技術犯規，諾基奇也得到普通犯規，最後拓荒者以112：106輸給暴龍。

諾基奇將牙齒交給醫護人員：

Nurkić @bosnianbeast27 hands his knocked out teeth to team trainer （and hell of a great guy） Geoff Clark pic.twitter.com/HMw2illm7a — Casey Holdahl （@CHold） 2017年2月27日