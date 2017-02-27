NBA》只打32秒表弟就吞T 雙塔不敵飆分魏少吞三連敗（影音）

〔記者粘藐云／綜合報導〕鵜鶘今天出戰雷霆，剛被交易過來的「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）又吞下技術犯規，如果聯盟事後未撤銷，這將是他本季的第18次，接下來將被禁賽一場，終場雷霆就以118：110擊敗鵜鶘。

比賽開始才32秒，卡森斯與雷霆中鋒亞當斯（Steven Adams）就爆出火花，兩人在對位時，有些肢體接觸，隨後卡森斯不耐的把亞當斯的手撥開，雙雙吞下技術犯規收場。

若聯盟事後檢視影片，未取消這次技術犯規，這將會是卡森斯本季第18次吞T（技術犯規），且要被禁賽一場，總計他生涯已吞下110技術犯規，被禁賽11次。

此役雷霆一哥魏斯布魯克（Russell Westbrook）狂砍41分，又拿下11籃板11助攻，締造本季第29次大三元。

鵜鶘雙塔今天包辦全隊一半的分數，首節就吞T的卡森斯攻下31分10籃板，「一眉哥」戴維斯（Anthony Davis）也有38分7籃板4助攻的演出，即便兩人表現亮眼，但仍無法幫助球隊贏球，這也是「肯塔基雙塔」合體後吞下的第3敗。

卡森斯。（美聯社）

魏斯布魯克突破戴維斯防守。（美聯社）

戴維斯（中）。（美聯社）