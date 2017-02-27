NBA》鵜鶘有表弟也無用 魏少飛身爆扣讓觀眾嗨翻（影音）

〔體育中心／綜合報導〕雷霆今主場迎戰擁有「肯塔基雙塔」的鵜鶘，「魏少」 魏斯布魯克（Russell Westbrook）一次切入飛身爆扣，讓全場觀眾振奮。

雙方激戰至第四節，鵜鶘追至1分差，不過魏斯布魯克這時跳出，他切入跳起閃過「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins），爆扣籃框得分，還造成對手犯規，全場觀眾嗨翻。之後魏斯布魯克切入上籃得分，漸漸拉開雙方比分差距，終場雷霆以118：110擊敗鵜鶘。

魏斯布魯克全場拿下41分、11籃板、11助攻的超級大三元，這也是魏斯布魯克本季第29次大三元。

魏斯布魯克。（美聯社）