網球》不會輕易放棄 費爸還要打三年

費德爾。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年在澳網與納達爾（Rafael Nadal）五盤大戰後拿下生涯第18座大滿貫冠軍的前球王費德爾（Roger Federer），因澳網決賽賽後訪問被解度成可能要退休了，導致費德爾要效仿山普拉斯（Pete Sampras）奪冠後宣布退休的傳聞滿天飛，費爸接受《泰晤士報》訪問時澄清，自己並沒有退休的念頭。

費德爾說道：「我的話有點被誤解了，我只是留給大家想像空間。過去一個月我所想是我還要在球場上三年，拿下我的第8座溫網冠軍。我非常尊敬山普拉斯，也記得他當時的做法，但我不曾有拿下澳網就此退休的想法，我不會輕易放棄奪冠機會。」也表示自己的體能狀態還在一定的水平，經過去年的休養之後希望未來能維持這樣的狀態。費德爾也在日前與家鄉瑞士巴爾賽斯網球賽簽下了3年合約，用行動證明並沒有要退休。

接著更生涯獎金累積超過1億美金（約30億台幣）的費德爾，下一場賽是將是杜拜網球賽（Dubai Duty Free Tennis Championships），與球王穆雷（Andy Murray）、瓦林卡（Stan Wawrinka）等好手一同爭冠。

費爸今年澳網奪冠。（美聯社）