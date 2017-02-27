MLB》前MVP復出無期 漢米爾頓恐再挨刀

漢米爾頓的復出之路充滿崎嶇。（美聯社）

〔體育中心／報導〕俗話說「浪子回頭金不換」，但對前MVP漢米爾頓（Josh Hamilton）來說，東山再起之路仍充滿曲折，根據《Fox Sports》報導，漢米爾頓今天前往休士頓接受診斷，膝蓋預計將再接受關節鏡手術。

漢米爾頓在2015年後就未曾登上大聯盟舞台，去年12月他與遊騎兵簽下小聯盟合約，今年是他5年1.25億美元合約的最後一年，他本季的大部分新資仍是由天使隊所支付，但5月將滿36歲的他，要再重返球場恐怕將更加艱難。