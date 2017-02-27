MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K

葛拉斯諾。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕身為百大潛力新秀的海盜葛拉斯諾（Tyler Glasnow），今天面對金鶯的比賽中後援登板，投2局送出6次三振，讓金鶯重砲手們全吃癟。

葛拉斯諾在三局下登板，面隊馬查多（Manny Machado）、戴維斯（Chris Davis）、以及去年繳出47轟的美聯全壘打王川柏（Mark Trumbo），他毫不畏懼連投三次三振。

四局下，葛拉斯諾連續三振史密斯（Seth Smith）、史構普（Jonathan Schoop），雖然被卡斯提歐（Welington Castillo）敲安，但他三振佛雷爾提（Ryan Flaherty）化解危機。海盜隊最後以3：8輸球。葛拉斯諾的直球最快有98英哩（約157.7公里），搭配曲球、變速球，讓打者群頻頻吞K。

海盜總教練總教練赫多（Clint Hurdle）賽後讚賞葛拉斯諾，認為雖然春訓的打者們會越來越進入狀況，但仍欣賞葛拉斯諾能投出三振，「看到他們做出一些改變而努力練習取得好成果，是件好事情。」

葛拉斯諾去年在大聯盟出賽7場，4場先發，繳出0勝2敗，防禦率4.24的成績。他盼本季能擠進海盜隊先發群，「這是我重要的目標之一，不會讓別人搶走。」

川柏（左）、馬查多（右）。（美聯社）