NBA》歐尼爾老媽怒了？打電話要兒子別再嘲笑麥基

麥基。（資料照，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕歐尼爾（Shaquille O’Neal ）與麥基（JaVale McGee）之間的口水戰，要告一段落了嗎？日前歐尼爾告訴記者，因為收到「上級」指示，他必須結束這些行為。

「我媽打電話來叫我離麥基遠一點。」歐尼爾表示，大家將不會再從他這裡聽到關於麥基的任何事情。歐尼爾的母親Lucille O’Neal也因為不認同滿兒子的做法，已經打電話要求他收斂一點，受訪時也說：「他們這些愚蠢對話一點都不好笑，是時候該放下爭執往前走了」。

不過Lucille O’Neal也為兒子緩頰，「俠客烏龍球的影片主要為了娛樂觀眾，這也不僅只是歐尼爾的主意，但當我看到麥基經常成為人們嘲笑的對象，我可以理解他有多厭倦了。」

面對兒子經常被嘲弄，麥基的母親Pamela McGee也相當激動，「他在網路上霸凌我兒子，他的行為非常不恰當，歐尼爾應該被停職或丟掉工作，NBA需要有所作為。」Pamela McGee表示，大家多少都有出糗的時候，但如果一而再的針對同一人，並拿出來嘲笑，那就是霸凌，況且歐尼爾是代表NBA、代表TNT電視台的人物，這樣很不恰當。

歐尼爾。（資料照，取自網路）