網球》搶7搶到不要不要的 22：20追平最多紀錄
2017/02/27 13:55
阿曼穆拉朵娃（取自網路）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕莫斯科進行的總獎金2.5萬美元（約76.6萬台幣）ITF（國際網總）等級女網賽，烏茲別克32歲老將阿曼穆拉朵娃（Akgul Amanmuradova）單打首輪與德國賈亞（Anna Zaja）拚出22：20的「超級搶7」數據，也追平了女網職業賽中（不含會外賽）搶7最多分數的另類紀錄。
阿曼穆拉朵首盤以4：6丟掉，雙方次盤搶7一路拉鋸難分高下，儘管阿曼穆拉朵娃有驚無險拿下，不過決勝盤搶7氣力放盡，仍讓賈亞挾7：6（7：4）獲勝。此役次盤搶7多達44分，已不讓2014年同等級的新德里女網賽專美於前，當時泰國汪添彩（Varatchaya Wongteanchai）力退印度巴魯（Sharrmadaa Baluu），首盤搶7同樣拚到22：20。
至於早在2005年，總獎金1萬美元的西班牙莫拉魯薩會外賽，芬蘭薩米莉那（Jenny Saarnilina）曾以7：6（25：27）、3：6、4：6不敵西班牙特倫（Clara Schuhmacher-Terron），兩人首盤搶7鏖戰多達52分，迄今仍無人能及。
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