台日對抗賽》大王、恰恰連線 陽耀勳扛首棒

中職聯隊。（記者林正堃攝）

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕台日職棒對抗賽明天展開首戰，中職聯隊總教練洪一中今天正式公布，將由王溢正先發，王柏融和彭政閔擔任三、四棒中心打者。

中職聯隊先發打線依序為右外野手陽耀勳、三壘手林智平、中外野手王柏融、指定打擊彭政閔、捕手林泓育、左外野手潘武雄、一壘手陳俊秀、二壘手林威廷、游擊手林承飛。

王溢正練投。（記者林正堃攝）

中職聯隊。（記者林正堃攝）

中職聯隊練習。（記者林正堃攝）

彭政閔練習。（記者林正堃攝）

陽耀勳擔任開路先鋒。（記者林正堃攝）