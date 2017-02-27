台日對抗賽》大王、恰恰連線 陽耀勳扛首棒
2017/02/27 13:55
中職聯隊。（記者林正堃攝）
〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕台日職棒對抗賽明天展開首戰，中職聯隊總教練洪一中今天正式公布，將由王溢正先發，王柏融和彭政閔擔任三、四棒中心打者。
中職聯隊先發打線依序為右外野手陽耀勳、三壘手林智平、中外野手王柏融、指定打擊彭政閔、捕手林泓育、左外野手潘武雄、一壘手陳俊秀、二壘手林威廷、游擊手林承飛。
王溢正練投。（記者林正堃攝）
中職聯隊。（記者林正堃攝）
中職聯隊練習。（記者林正堃攝）
彭政閔練習。（記者林正堃攝）
陽耀勳擔任開路先鋒。（記者林正堃攝）
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