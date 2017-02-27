中職》快來嘉看棒球 台灣猿力戰韓英雄
2017/02/27 14:09
韓國耐克森英雄隊打者閃避內角球。（記者蔡宗勳攝）
〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕中華職棒Lamigo桃猿隊今天中午1點在嘉義縣立棒球場迎戰韓國耐克森英雄隊二軍，免費開放觀賞球賽，喜歡看棒球的鄉親趕快過來。
桃猿先攻第一局無功而返，攻守交換，英雄隊靠著串聯的4支安打一舉攻下3分，二局上半，猿隊也反以顏色，連續安打扳回一城，但也留下一、二壘殘壘。
英雄隊二局下第一位打者就打出中間穿越安打，不過猿隊投手隨即穩定下來，先三振第二位打者，再讓打者打出雙殺打，結束二局攻勢，二局結束，韓英雄隊暫以3比1領先桃園猿隊。
靠著隊友安打護送，桃園猿隊跑者輕鬆回本壘得分。（記者蔡宗勳攝）
桃園猿隊今天中午在嘉義縣立棒球場迎戰韓國耐克森英雄隊，免費開放觀眾入場。（記者蔡宗勳攝）
相關新聞
- 台日對抗賽》中職先發名單出爐 大王、恰恰連線
- 台日對抗賽》中職軟銀球場練球 人工草皮接球更穩
- 中職》LamiGirls新成員出爐 李杜軒妹妹入選（影音）
- 台日對抗賽》大王對決成真！則本昂大28日首戰先發
- 中職》蘇智傑3分砲 統一獅熱身賽擊敗江蘇
推薦新聞
-
NBA》保羅完美表現 快艇延長賽擊敗黃蜂2017/02/27 14:42
-
中職》快來嘉看棒球 台灣猿力戰韓英雄2017/02/27 14:09
-
台日對抗賽》大王、恰恰連線 陽耀勳扛首棒2017/02/27 13:55
-
MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K2017/02/27 12:18
-
MLB》前MVP復出無期 漢米爾頓恐再挨刀2017/02/27 11:43