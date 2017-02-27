中職》快來嘉看棒球 台灣猿力戰韓英雄

韓國耐克森英雄隊打者閃避內角球。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕中華職棒Lamigo桃猿隊今天中午1點在嘉義縣立棒球場迎戰韓國耐克森英雄隊二軍，免費開放觀賞球賽，喜歡看棒球的鄉親趕快過來。

桃猿先攻第一局無功而返，攻守交換，英雄隊靠著串聯的4支安打一舉攻下3分，二局上半，猿隊也反以顏色，連續安打扳回一城，但也留下一、二壘殘壘。

英雄隊二局下第一位打者就打出中間穿越安打，不過猿隊投手隨即穩定下來，先三振第二位打者，再讓打者打出雙殺打，結束二局攻勢，二局結束，韓英雄隊暫以3比1領先桃園猿隊。

靠著隊友安打護送，桃園猿隊跑者輕鬆回本壘得分。（記者蔡宗勳攝）

桃園猿隊今天中午在嘉義縣立棒球場迎戰韓國耐克森英雄隊，免費開放觀眾入場。（記者蔡宗勳攝）