MLB》為首安拚了！陳偉殷本季改右打
2017/02/27 14:18
陳偉殷。（資料照，USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷大聯盟生涯首安尚未出爐，為了提升打擊能力，休季回台灣還找好友高國輝練打，今天粉絲頁也公布新的資料，陳偉殷改為左投右打。
登上大聯盟已經5個球季，陳偉殷的首安遲遲未出爐，累積50打數都沒有安打，還打破大聯盟最久未敲安的尷尬紀錄。
為求首安，陳偉殷去年開始嘗試右打，打擊時也能夠碰到球，較先前進步，休季返台期間還請好友高國輝特別指導。陳偉殷也表示，其實在不同階段，教練要求都不同，左右打他都嘗試過，過去在日本也曾用左打敲出安打。
今天陳偉殷的粉絲頁也公布新的資料，陳偉殷已從左投/左打改為左投/右打，大聯盟網站資料也已變更。
陳偉殷的球員資料。（取自陳偉殷臉書）
相關新聞
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- MLB》前MVP復出無期 漢米爾頓恐再挨刀
- MLB》熱身賽就飆154公里 達比修狀況佳
- MLB》熱身賽最慘？ 他被連三轟、又砸人遭驅逐出場...（影音）
- MLB》熱身賽拚態度！ 釀酒人新秀神閃躲捕手得分（影音）
推薦新聞
-
MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）2017/02/27 14:58
-
NBA》找裁判理論「碰」到他 戈貝爾吞77萬元罰單（影音）2017/02/27 14:23
-
網球》搶7搶到不要不要的 22：20追平最多紀錄2017/02/27 13:55
-
MLB》前MVP復出無期 漢米爾頓恐再挨刀2017/02/27 11:43
-
NBA》慘！才剛被交易 拓荒者中鋒牙斷2根（影音）2017/02/27 10:58