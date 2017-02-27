MLB》為首安拚了！陳偉殷本季改右打

陳偉殷。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕旅美投手陳偉殷大聯盟生涯首安尚未出爐，為了提升打擊能力，休季回台灣還找好友高國輝練打，今天粉絲頁也公布新的資料，陳偉殷改為左投右打。

登上大聯盟已經5個球季，陳偉殷的首安遲遲未出爐，累積50打數都沒有安打，還打破大聯盟最久未敲安的尷尬紀錄。

為求首安，陳偉殷去年開始嘗試右打，打擊時也能夠碰到球，較先前進步，休季返台期間還請好友高國輝特別指導。陳偉殷也表示，其實在不同階段，教練要求都不同，左右打他都嘗試過，過去在日本也曾用左打敲出安打。

今天陳偉殷的粉絲頁也公布新的資料，陳偉殷已從左投/左打改為左投/右打，大聯盟網站資料也已變更。

陳偉殷的球員資料。（取自陳偉殷臉書）