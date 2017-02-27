NBA》找裁判理論「碰」到他 戈貝爾吞77萬元罰單（影音）
2017/02/27 14:23
〔體育中心／綜合報導〕爵士日前對上公鹿的比賽中，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因不滿吹判找裁判理論時碰到對方，遭吹技術犯規。NBA官方今天宣布，罰戈貝爾25000美元（約新台幣77萬元）。
爵士在美國時間24日作客公鹿，第三節比賽中，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）切入上籃得分，還造成爵士球員強森（Joe Johnson）犯規。
戈貝爾不滿吹判，跑過去找裁判理論時，右手卻輕輕推了裁判一下，被吹技術犯規，隨即他被隊友推開，戈貝爾也吞下25000美元的罰單。這場比賽爵士是以109：95獲勝。
戈貝爾。（資料照，USA Today Sports）
相關新聞
- NBA》歐尼爾老媽怒了？打電話要兒子別再嘲笑麥基
- NBA》鵜鶘有表弟也無用 魏少飛身爆扣讓觀眾嗨翻（影音）
- NBA》慘！才剛被交易 拓荒者中鋒牙斷2根（影音）
- NBA》只打32秒表弟就吞T 雙塔不敵飆分魏少吞三連敗（影音）
- NBA》交易表弟讓國王更好？ 總管：沒進步我下台
推薦新聞
-
網球》不會輕易放棄 費爸還要打三年2017/02/27 14:49
-
NBA》找裁判理論「碰」到他 戈貝爾吞77萬元罰單（影音）2017/02/27 14:23
-
中職》快來嘉看棒球 台灣猿力戰韓英雄2017/02/27 14:09
-
NBA》歐尼爾老媽怒了？打電話要兒子別再嘲笑麥基2017/02/27 12:16
-
NBA》慘！才剛被交易 拓荒者中鋒牙斷2根（影音）2017/02/27 10:58