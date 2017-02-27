NBA》找裁判理論「碰」到他 戈貝爾吞77萬元罰單（影音）

〔體育中心／綜合報導〕爵士日前對上公鹿的比賽中，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）因不滿吹判找裁判理論時碰到對方，遭吹技術犯規。NBA官方今天宣布，罰戈貝爾25000美元（約新台幣77萬元）。

爵士在美國時間24日作客公鹿，第三節比賽中，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）切入上籃得分，還造成爵士球員強森（Joe Johnson）犯規。

戈貝爾不滿吹判，跑過去找裁判理論時，右手卻輕輕推了裁判一下，被吹技術犯規，隨即他被隊友推開，戈貝爾也吞下25000美元的罰單。這場比賽爵士是以109：95獲勝。

戈貝爾。（資料照，USA Today Sports）