NBA》保羅完美表現 快艇延長賽擊敗黃蜂

葛瑞芬轟下本季新高43分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕快艇、黃蜂兩隊本季都不曾於延長賽贏過，今雙方在正規賽仍難分軒輊，戰到延長賽才分勝負，黃蜂一哥沃克讀秒階段關鍵失誤，錯失最後一擊的契機，反而遭快艇反快攻，終場快艇124：121帶走勝利。

中鋒葛瑞芬轟下本季新高43分，主控保羅則拿下15分、17助攻、9籃板，且整場保持完美的0失誤，加上中鋒喬丹延長賽中終了前6秒關鍵抄截，聯手助隊終止二連敗。

黃蜂法國「核彈頭」巴通三分球13投8中，轟下34分，正規賽結束前一分鐘內連拿5分，助黃蜂扳平戰局，無奈在延長賽仍不敵快艇，吞下本季延長賽的五連敗。

保羅。（美聯社）

快艇延長賽贏球。（美聯社）

沃克。（美聯社）