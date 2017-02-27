MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕道奇新秀Cody Bellinger今天在與釀酒人的比賽中，展現長打威力，一棒把球掃出球場外，震撼現場球迷。

8局上半，面對釀酒人投手巴柏沙（Leandro Barbosa），一棒把球掃到右外野，且一路飛出球場，這支超大號全壘打幫助道奇取得1分領先，終場以10：8獲勝。

現年21歲的Cody Bellinger，在2013年時被道奇選中，去年在小聯盟117場出賽共揮出26發全壘打，有一定的長打能力。雖然Cody Bellinger今年可能還是先從3A出發，但道奇一壘巨砲岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）有傷在身，Cody Bellinger在熱身賽可能還會繼續出賽。

Cody Bellinger。（取自大聯盟網站）