MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）

〔體育中心/綜合報導〕道奇新秀Cody Bellinger今天在與釀酒人的比賽中,展現長打威力,一棒把球掃出球場外,震撼現場球迷。

8局上半,面對釀酒人投手巴柏沙(Leandro Barbosa),一棒把球掃到右外野,且一路飛出球場,這支超大號全壘打幫助道奇取得1分領先,終場以10:8獲勝。

現年21歲的Cody Bellinger,在2013年時被道奇選中,去年在小聯盟117場出賽共揮出26發全壘打,有一定的長打能力。雖然Cody Bellinger今年可能還是先從3A出發,但道奇一壘巨砲岡薩雷茲(Adrian Gonzalez)有傷在身,Cody Bellinger在熱身賽可能還會繼續出賽。

Cody Bellinger。(取自大聯盟網站)