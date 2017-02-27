MLB》超狂火力展示！道奇新秀一棒把球掃出場外（影音）
2017/02/27 14:58
〔體育中心／綜合報導〕道奇新秀Cody Bellinger今天在與釀酒人的比賽中，展現長打威力，一棒把球掃出球場外，震撼現場球迷。
8局上半，面對釀酒人投手巴柏沙（Leandro Barbosa），一棒把球掃到右外野，且一路飛出球場，這支超大號全壘打幫助道奇取得1分領先，終場以10：8獲勝。
現年21歲的Cody Bellinger，在2013年時被道奇選中，去年在小聯盟117場出賽共揮出26發全壘打，有一定的長打能力。雖然Cody Bellinger今年可能還是先從3A出發，但道奇一壘巨砲岡薩雷茲（Adrian Gonzalez）有傷在身，Cody Bellinger在熱身賽可能還會繼續出賽。
Cody Bellinger。（取自大聯盟網站）
相關新聞
- MLB》為首安拚了！陳偉殷本季改右打
- MLB》海盜新秀不畏懼金鶯重砲手 2局狂飆6K
- MLB》前MVP復出無期 漢米爾頓恐再挨刀
- MLB》熱身賽就飆154公里 達比修狀況佳
- MLB》熱身賽拚態度！ 釀酒人新秀神閃躲捕手得分（影音）
推薦新聞
-
網球》不會輕易放棄 費爸還要打三年2017/02/27 14:49
-
NBA》保羅完美表現 快艇延長賽擊敗黃蜂2017/02/27 14:42
-
NBA》找裁判理論「碰」到他 戈貝爾吞77萬元罰單（影音）2017/02/27 14:23
-
網球》搶7搶到不要不要的 22：20追平最多紀錄2017/02/27 13:55
-
NBA》鵜鶘有表弟也無用 魏少飛身爆扣讓觀眾嗨翻（影音）2017/02/27 11:01