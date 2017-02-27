SBL》「地貼受害人」戴維斯重傷 李恩恐一季換3隊

台啤洋將B.戴維斯日前腳傷退場，季後賽出賽生變。（資料照，記者劉信德攝）

〔體育中心／綜合報導〕SBL季後賽將在3月4日開打，首輪賽事由富邦勇士出戰璞園，以及台啤對上金酒，不料日前台啤和璞園例行賽，台啤洋將B.戴維斯踩到地貼滑倒，昨天經檢查腳跟肌肉拉傷，詳細受傷程度還需視本週三核磁共振才能確定，台啤面臨季後賽前換將的抉擇，最有可能找回台銀洋將李恩助陣。

根據SBL本季洋將新增的「李恩條款」，大限截止後，若洋將受傷提出醫院證明，該隊可登錄曾註冊過的外援，無緣季後賽的台銀，陣中洋將李恩將成台啤換將最有可能的人選，若李恩確定成為台啤最新外援，也將寫下洋將單季轉3隊的特殊紀錄。

台啤目前已找人和李恩聯繫，是否換將將在週三決定。B.戴維斯在25日一役踩到地貼滑倒受傷，已是本季第2位因地貼受傷的球員，上一位要回溯至11月裕隆球星呂政儒，他因踩到地貼滑倒造成左腳踝內側韌帶撕裂，休息2週才回到球場。

呂政儒例行賽也曾因地貼受傷休兵2週之久。（資料照，記者陳志曲攝）

李恩開季從富邦勇士，中間轉戰台銀，季後賽可能再改披台啤戰袍。（資料照，記者羅沛德攝）