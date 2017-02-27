中職》林子崴先發失3分 統一獅、樂天巨人和局
統一獅先發投手林子崴在4局上失3分。（記者黃志源攝）
〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅隊今起進行港都盃台韓職棒熱身賽，今（27）日對上韓職樂天巨人，獅隊一度在7下逆轉，可惜後援失守，最終5：5戰成平手。
獅隊今由年輕左投林子崴先發，前3局送出7次三振，隊友在2下為他打進2分領先，4上林子崴續投，樂天巨人慎元縡於兩出局一二壘有人擊出二壘安打，崔勝薰再補上一支帶有2分打點的二壘打，樂天巨人3：2超前，統一也趕緊換上蔡萬霖止血。
5上獅隊換上江辰晏，3局飆5K無失分，獅隊7下面對樂天巨人第5任投手金盛財，在2次保送後，蔡奕玄安打追平，周廣勝於換投後再補上2分打點安打，單局吃下3分大局逆轉，然而邱子愷8上挨轟，9上郭恆孝又被敲安追平，雙方5：5回到原點，獅隊9下反攻三上三下，最終2隊以5：5握手言和。
統一獅本週於高雄和韓職打熱身交流賽，其中3、4日兩戰，晚間6點分別戰樂天巨人和起亞虎，賽事可透過FOX體育台LIVE直播收看。
樂天巨人先發投手朴成敏。（記者黃志源攝）
朱元勤在2局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）
朱元勤在2局下擊出1分打點一壘安打。（記者黃志源攝）
江辰晏在5局上場投球。（記者黃志源攝）
江辰晏在5局上場投球。（記者黃志源攝）
樂天巨人跑者洪智勳在5局上盜二壘壘遭統一獅游擊手黃恩賜阻殺。（記者黃志源攝）
樂天巨人打者崔勝薰在4局上擊出2分打點平飛二壘安打。（記者黃志源攝）
樂天巨人打者崔勝薰在4局上擊出2分打點平飛二壘安打。（記者黃志源攝）
周廣勝在7局下擊出2分打點右外野一壘安打。（記者黃志源攝）
周廣勝在7局下擊出2分打點右外野一壘安打。（記者黃志源攝）
蔡奕玄在7局下奔回本壘攻下第5分。（記者黃志源攝）
郭恆孝在9局上被擊出安打追平比數。（記者黃志源攝）
樂天巨人打者金大陸（右）在9局上擊出右外野1分打點平飛一壘安打，將比數追平。（記者黃志源攝）
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