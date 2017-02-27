經典賽》觸頭球沒事 林智勝要球迷放心

林智勝昨遭觸身球砸到頭部，今天向台灣球迷報平安。（棒協提供）

〔記者倪婉君／綜合報導〕台灣隊隊長林智勝在昨天（26日）比賽遭觸身球擊中頭部，他在經過一天休息後，今天向台灣球迷報平安，表示頭部觸身球沒有任何影響，頭腦反而更清楚，希望球迷繼續幫台灣隊加油。

林智勝昨天和日本新藥比賽時，6局上遭到對方投手小松貴志的觸身球擊中頭部，當場蹲在地上，也引發球迷關切。雖然林智勝隨後能自行走下場，也表示沒什麼事，但今天隨隊練習時，透過棒協人員向台灣球迷報平安，還說會更快樂的打球。

台灣隊今天則持續在神戶練球，並針對昨天的比賽內容，特別加強打擊練習，希望明天比賽可以調整得更好。