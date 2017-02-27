經典賽》「看到紅球才打」鋒哥轉教練有一套
2017/02/27 16:56
加入經典賽教練團的陳金鋒（左），仔細指導選手。（棒協提供）
〔記者倪婉君／綜合報導〕這次加入經典賽教練團的陳金鋒，雖是首次當教練，但指導球員很有一套，還想出「打紅球、不打藍球」的方式，藉此訓練球員的專注度。
經典賽台灣隊持續在神戶集訓，準備明天比賽後，後天前往南韓首爾。全隊今天加強打擊練習，「鋒教練」不但細心調整球員握棒和打擊姿勢，也特別叮嚀打者在心態上放輕鬆，但打擊過程要保持專注。
為了訓練球員專注度，陳金鋒特別在球上標記紅色及藍色的記號，在餵球時隨機拿出，並告訴打者「看到紅的才打，藍色不打」。藉由這樣的特訓，陳金鋒希望打者能夠仔細看球，「眼到、手到，才能打得更好。」
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