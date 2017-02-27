NBA》活塞退休32號球衣 「鐵面人」漢米爾頓感性告白（影音）
2017/02/27 18:06
〔體育中心／綜合報導〕活塞今為「鐵面人」漢米爾頓（Richard Hamilton）舉行32號球衣退休式，家人及2004年奪冠班底皆到場致意，他也感性告白「我是永遠的活塞人。」
活塞先前已將畢拉普斯（Chauncey Billups）與B.華勒斯（Ben Wallace）的球衣高掛奧本山宮殿球場，如今輪到漢米爾頓，他也感性表示，「當我得知球團將退休我的球衣時，真的無法形容那種感覺，一切都太讓人難以置信了。」
2004年『活塞五虎』擊敗當時擁有豪華陣容的湖人，拿下隊史第3座總冠軍，他們也以強悍的球風征服許多球迷，漢米爾頓也說「當我加盟公牛時，每天都在休息室揍我自己，因為我知道我是永遠的活塞人，底特律給了我所有的一切。」
被譽為最強中距離射手之一的他，9年活塞生涯，平均得到18.4分3.8助攻及3.4籃板，生涯後期受傷勢困擾，2015年初宣布退休。
活塞今為漢米爾頓舉行球衣退休式。（今日美國）
漢米爾頓。（美聯社）
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