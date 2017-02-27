經典賽》台灣隊明熱身賽先發 就是江少慶
2017/02/27 18:02
江少慶明擔任先發投手。（資料照，記者廖耀東攝）
〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣隊赴日本神戶移訓，昨進行首場熱身賽，2：0力克業餘隊日本新藥，明天將再戰新日鐵廣畑，確定由旅美投手江少慶先發。
江少慶在昨日的比賽首度登板，1局用了11球無失分，最快球速來到147公里，總教練郭泰源特別點名他狀況佳，除了江少慶，旅日投手宋家豪，以及前一天沒上場的倪福德、潘威倫等人都有機會上場。
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