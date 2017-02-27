高中木棒聯賽》開路先鋒邱丹猛打賞 普門擊敗南英奪季軍
2017/02/27 17:30
普門中學擊敗南英商工，拿下高中木棒聯賽季軍。（記者簡榮豐攝）
〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中棒球聯賽木棒組季軍賽，普門中學在開路先鋒邱丹單場4次上壘、包括3支安打帶動下，以4：2擊敗南英商工，拿下本屆高中木棒聯賽季軍，也是連兩年季軍。
普門總教練邱俊文說，一路打來其實很辛苦，球員彼此間磨合半年，當中漸漸找到平衡點，球員們彼此間也有向心力。普門不少主力是高二，邱俊文說希望明年看到他們再進步，但也要看球員自己，教練只是輔助球員。
高二的開路先鋒邱丹帶動球隊攻勢，他說比起高一，自己更進步的地方是打擊觀念，教練也要求他加強長打，希望擔任開路先鋒的他能擊出二壘安打以上的長打，得分會更有效率。去年因天氣狀況不佳，普門和高苑並列季軍，邱丹說，賽前就希望這次季軍戰奪勝，拿到真正的季軍。
普門中學擊敗南英商工，拿下高中木棒聯賽季軍，球員開心擁抱。（記者簡榮豐攝）
普門中學開路先鋒邱丹。（記者簡榮豐攝）
普門中學投手吳書銘。（記者簡榮豐攝）
7局下普門中學甘家銘（左）演出雙殺。（記者簡榮豐攝）
普門中學何繼偉內野安打形成滿壘。（記者簡榮豐攝）
普門中學李育全二壘安打。（記者簡榮豐攝）
普門中學李育全二壘安打。（記者簡榮豐攝）
南英商工王子億。（記者簡榮豐攝）
南英商工先發投手張梓軒。（記者簡榮豐攝）
普門中學捕手林軒逸。（記者簡榮豐攝）
普門中學捕手林軒逸。（記者簡榮豐攝）
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