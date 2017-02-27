台日對抗賽》王溢正連兩年先發 特別提防前隊友筒香（影音）
2017/02/27 18:22
〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕Lamigo桃猿左投王溢正連續兩年在台日職棒對抗賽先發，王溢正表示，雖然還在適應經典賽比賽用球，仍然要全力以赴，不讓球迷失望，而曾經一起效力橫濱DeNA的日本隊第4棒筒香嘉智，是最需要小心提防的打者。
由於台日賽是日本隊備戰經典賽的熱身賽之一，比賽使用經典賽用球，中職聯隊前天一抵達福岡，王溢正就進牛棚練投這顆陌生的球。王溢正表示，經典賽用球比較大也比較滑，變化球的握球和施力還要做一些調整。
日本隊筒香和內川聖一是王溢正的前橫濱隊友，內川當時成名已久，不久後取得自由球員資格轉戰軟銀隊，筒香則在2010年和王溢正同時加盟橫濱隊，是當年的第1指名新人。
筒香高中畢業就打職棒，王溢正表示，18歲的筒香就已經是非常凶悍的打者，打擊很有power，雖然身材高大（185公分、97公斤），但不是只靠蠻力，技巧非常好，尤其是手腕轉動的運用。
王溢正明天擔任先發。（特派記者林正堃攝）
王溢正扛起首戰先發任務。（特派記者林正堃攝）
王溢正扛起首戰先發任務。（特派記者林正堃攝）
王溢正扛起首戰先發任務。（特派記者林正堃攝）
王溢正扛起首戰先發任務。（特派記者林正堃攝）
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