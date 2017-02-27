籃球》能演能打！奧斯卡最佳男配角NCAA大學校隊出身
2017/02/27 18:29
馬赫夏拉阿里擁回第89屆奧斯卡最佳男配角。（法新社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕今天獲頒奧斯卡最佳男配角的非裔演員馬赫夏拉阿里，大學時期其實是名籃球員，他就讀聖瑪莉學院美國加州分校，大四當年留下每場平均7分紀錄，美國媒體今天翻出馬赫夏拉阿里當年數據表現。
公鹿隊戴拉夫多瓦也是來自該校，身高187公分的馬赫夏拉阿里當時拿到該校體育獎學金入學，他大學四年平均3.6分、1.1籃板。
阿里漸漸對運動不懷抱希望，改而對演戲產生興趣，大學畢業後，進入加州莎士比亞劇院當舞台劇學徒，走出另一條路。
馬赫夏拉阿里當時教練是肯特（Ernie Kent），肯特名下學生有火箭後衛布魯克斯、前魔術球員瑞德諾（Luke Ridnour），美國媒體形容，肯特現在最有名氣學生非阿里莫屬了。
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