經典賽》「台日友好」移地訓練 神戶市長盼台、日決賽碰頭

經典賽台灣代表團拜會神戶市長，感謝移地訓練款待。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕經典賽台灣代表團在領隊趙士強以及總教練郭泰源率領下，包含吳復連教練以及隊長林智勝，今日下午拜會神戶市長久元喜造。趙士強領隊特別感謝神戶市政府對於台灣隊此次移地訓練的款待，久元喜造市長除了歡迎台灣隊的到來，也特別為台灣隊加油打氣，希望台日兩隊可以在最後決賽上演對決戲碼。

神戶市代表包括久元市長、坊市會副議長、日華親善神戶市會議員聯盟會長安達和彥、教育委員會體育擔當局長岡田健二、體育教育協會代理會長大森正明，共同接待台灣隊的到來。久元市長感謝台灣隊選擇神戶市作為移地訓練的基地，神戶市民會共同支持日本隊以及台灣隊，希望兩隊在今年經典賽都能有很好的表現。領隊趙士強表示，台灣與日本目前正處於非常友好的狀態，日後無論是城市或是體育的交流，都樂見也願意協助建立更好的關係。

台灣代表團與神戶市代表互贈友好禮物，郭泰源總教練與隊長林智勝更致贈簽名球給神戶市長及與會代表，感謝此行移地訓練市政府給予之一切協助。

總教練郭泰源與神戶市長久元喜造（左）互贈友好禮物。（棒協提供）