高中木棒聯賽》邱丹漸漸進步 教頭：可以潘武雄為目標
2017/02/27 18:43
普門中學邱丹。（記者簡榮豐攝）
〔記者林宥辰／嘉義報導〕普門中學奪下季軍，陣中開路先鋒邱丹功不可沒，單場3安猛打賞、4次上壘，還貢獻3次盜壘，徹底活絡球隊進攻。普門總教練邱俊文指出，邱丹的資質不只短程型打者，期望他朝著統一獅隊球星潘武雄為目標發展，成為火力腳程兼具的開路先鋒。
邱丹高一就是先發主力，他說一年多來，進步最多的是打擊觀念，教練期望他能擊出二壘安打以上的長打，球隊才能更容易得分。擔任中外野手的邱丹也說，目前對自己的守備較有自信。
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