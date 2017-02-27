NBA》馬刺客場之旅收穫豐 波總卻好想回家？

馬刺主帥帕波維奇。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今大勝湖人，以6勝2敗戰績為客場之旅畫下句點，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）雖對子弟兵的表現感到滿意，卻也對洛杉磯充滿吸引力的生活感到不適應，直呼好想回家。

馬刺今擊敗湖人，以6勝2敗結束客場之旅，帕波維奇對於球員們在明星周後的表現十分滿意，「很棒的旅程，我們在明星周後仍保持高專注度，這兩個禮拜以來只有一天是比較糟糕的，我認為球員們表現得很出色。」

只不過馬刺客場之旅的後2戰分別對上快艇及湖人，待在洛杉磯近1個禮拜的生活，卻讓帕波維奇直呼好想回家，「洛杉磯是充滿吸引力的地方，我們每天享用精緻的餐點與紅酒，但似乎有點過量了，我想暫時離開美食與酒精一陣子，我已迫不期待離開這裡了。」

馬刺結束一連串客場之旅後，目前以45勝13敗高居西部第2，與龍頭勇士仍有4場勝差。

馬刺今痛宰湖人21分。（美聯社）