台日對抗賽》陽耀勳重返福岡 要讓老朋友看到他的成長

〔特派記者吳清正／日本福岡報導〕Lamigo桃猿陽耀勳因為參加台日職棒對抗賽而重返福岡，陽耀勳表示，很感謝還有機會回到福岡比賽，要在這兩場比賽好好表現，讓軟銀隊的老朋友們看到他的成長。

陽耀勳從2006年起效力軟銀隊8年，這兩天在軟銀隊二軍球場練球，他表示，雖然他在軟銀隊的時候還沒有這座球場，仍然碰到很多好朋友，像二軍球員宿舍的「寮長」，就是以前的球具管理，大家聊起以前的事情，感覺非常懷念。

陽耀勳去年也曾入台日賽，但是因傷退出，結果第一次打台日賽就是在以前的主場福岡，今天並擔任中職聯隊開路先鋒第1棒。陽耀勳表示，去年無緣參賽，今年更想好好表現，特別是想讓老朋友們看看，他離開軟銀隊之後的成長。

曾是日職福岡軟銀投手的陽耀勳，以開路先鋒角色，拎著球棒重返福岡。（特派記者林正堃攝）

曾是日職福岡軟銀投手的陽耀勳，以開路先鋒角色，拎著球棒重返福岡。（特派記者林正堃攝）