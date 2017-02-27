中職》梁家榮、曾陶鎔炸裂 桃猿、兄弟也是5：5收場

曾陶鎔開轟。（取自兄弟Fans Club）

〔體育中心／綜合報導〕中職28年球季將在3月25日開打，即使經典賽、台日對抗賽在即，中職球隊仍積極備戰新球季的到來，今天中信兄弟、Lamigo桃猿2地也各自有自辦熱身賽，中信兄弟曾陶鎔錦上添花，轟出陽春砲，中繼投手官大元控球失準，最後5：5與斗山熊逼和；Lamigo桃猿梁家榮代打轟出2分砲，和耐克森英雄同樣以5：5戰成平手。

中信兄弟洋投肯恩先發2局沒有失分，還讓斗山熊六上六下，打線在2局下陳子豪二壘安打取得3：0領先，4局下曾陶鎔貢獻一支陽春砲，將比數改寫為4：1，但6局上張凱倫續投丟2分退場後，官大元沒能及時化解危機，再投出保送堆成滿壘，滿壘又繼續因觸身球和四壞球擠壘失2分，兄弟反而以4：5落後，7局下兄弟滿壘，林王啟瑋代打敲出高飛犧牲打，基本功幫助球隊追平，終場5：5和局。

另一地Lamigo桃猿在嘉義對上耐克森英雄的比賽，桃猿雖有3分落後，但後來居上，蘇俊羽投6局失5分不理想，桃猿在7局上梁家榮轟出2分砲，日前才在春訓猛打賞，今天又助隊5：5追平，和局收場。稍早統一獅隊在高雄一戰，也以5：5和樂天巨人打成平手，台、韓職棒熱身皆以5：5作收。

梁家榮。（資料照，記者陳志曲攝）