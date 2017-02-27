撞球》安麗盃會外賽 牟淑鳳、洪夢霞為台灣再添2張門票

牟淑鳳。（記者許明禮攝）

〔記者許明禮／台北報導〕2017年安麗益之源盃世界女子花式撞球錦標賽今天在蘆洲集賢撞球館進行第二天預賽，21歲的牟淑鳳連闖5關，最後在出線戰以7：2大勝蔡佩君，首度闖進安麗盃會外賽。

專程從澳洲趕回來參賽的「追夢人」洪夢霞，也在衝關賽以7：3擊敗南韓美女李宇珍，第四度取得安麗盃會內賽門票。

就讀文化大學四年級的牟淑鳳，國中時和哥哥到社區撞球室打球，點燃對撞球的熱情，但一直沒有專屬教練，戰績平平，直到大二投入「大眼妹」周婕妤和教練謝明恆門下，球技才脫胎換骨，對於首度打進安麗盃會內賽門票，她說:「有點不可思議。」

目前在澳洲撞球場工作的洪夢霞，去年在安麗盃16強賽敗給英國名將凱莉費雪，今年得從會外賽打起，但她展現平常努力練球的成果，以4連勝再度殺進會內賽，期望今年成績能更上層樓。

洪夢霞。（記者許明禮攝）

南韓女將李宇珍。（記者許明禮攝）