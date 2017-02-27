高中木棒聯賽》平鎮完封穀保 奪隊史首冠
2017/02/27 20:53
平鎮高中先發投手古林睿煬。（記者簡榮豐攝）
〔記者林宥辰／嘉義報導〕高中棒球聯賽木棒組冠軍戰，兩支青棒強權平鎮高中、穀保家商對決，平鎮高中在戴培峰4局上關鍵安打，和先發投手古林睿煬完投完封好投帶領下，以4：0奪下隊史高中棒球聯賽木棒組首冠。
4局上，平鎮打者戴培峰在一二壘有人狀況下，擊出深遠二壘安打，讓球隊先馳得點，6局上陳喆閎擊出三壘安打，辛元旭補上犧牲打，讓平鎮再下一城。7局上平鎮採用強迫取分戰術，隊長黃子軒觸擊讓隊友回來得分。
古林睿煬完投完封對手9局，投球任內僅穀保開路先鋒王泓逸從他手中敲出2支安打，且其中1支還是內野安打，徹底封鎖穀保打線。
穀保家商先發投手林瑞祥。（記者簡榮豐攝）
4局上平鎮高中戴瑞峰擊出兩分打點安打。（記者簡榮豐攝）
4局上平鎮高中戴瑞峰擊出兩分打點安打。（記者簡榮豐攝）
4局上平鎮高中戴瑞峰（右）順利盜上三壘。（記者簡榮豐攝）
平鎮高中陳喆閎（左）滑回本壘得分。（記者簡榮豐攝）
平鎮高中黃子軒。（記者簡榮豐攝）
平鎮高中黃子軒。（記者簡榮豐攝）
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