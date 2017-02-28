台日對抗賽登場 今日賽事預告與轉播
2017/02/28 07:09
各位讀者早安！
台日對抗賽首戰今晚6點準時登場，中職聯隊將對上經典賽日本隊，中職由桃猿左投王溢正掛帥先發，日本則推出三振王則本昂大主投，打線方面，台灣由陽耀勳擔綱開路先鋒，王柏融、彭政閔及林泓育扛起中心打線，2隊精銳盡出，勢必有番精彩對抗，千萬不要錯過自由體育提供的文字轉播唷！
NBA賽事，率先取得季後賽資格的勇士，將作客費城與七六人對決，東部龍頭騎士則在主場迎接公鹿隊的挑戰，自由體育也會帶給您第一手消息喔！
台日對抗賽
18:00 中職聯隊 vs. WBC日本隊（緯來體育、愛爾達育樂）
NBA例行賽
08:00 勇士 vs. 七六人（緯來體育）
10:30 D-Live 公鹿 vs. 騎士（緯來體育）
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