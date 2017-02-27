「反正上一場都這樣了」古林睿煬抒壓飆完投完封

平鎮高中以4比0擊敗穀保家商，拿下高中木棒聯賽冠軍，投手古林睿煬高舉雙臂歡呼。（記者簡榮豐攝）

〔記者林宥辰／嘉義報導〕平鎮高中終於拿下隊史高中棒球聯賽木棒組首冠，先發投手古林睿煬完投完封表現精彩。總教練吳柏宏說，古林睿煬此役多以直球為主，成功壓制穀保打者。

古林睿煬前1場出賽是8強戰面對西苑，但當時投不滿5局就因臨場控球出狀況退場，他說上1場因為太出力所以沒投好，冠軍戰賽前他告訴自己「反正上一場都這樣了」，反而釋放壓力，臨場將球壓低，迫使對方打不好。