NBA》這項紀錄超越詹皇 尼克卻將他釋出
2017/02/28 07:11
詹寧斯遭尼克釋出。（資料照，USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕去年休賽季尼克大量補強，簽下曾經在新人年打出最年輕單場得分超過50分的「建寧公主」簡寧斯（Brandon Jennings），不料尼克決定釋出他，改簽下自由球員蘭德爾（Chasson Randle）。
尼克休季期間簽下簡寧斯，希望他能打出生涯新高，並成為球隊有力板凳，截至目前為止，簡寧斯在本季58場出賽，平均上場24.6分鐘，繳出場均8.6分、4.9助攻，但他顯然已不是尼克藍圖的一份子。
簡寧斯在2009-10新人年，當時效力公鹿，他在11月14日一戰成名，以第7場NBA比賽拿下55分成為最快、並以20歲50天擠下「詹皇」詹姆斯20歲80天成為史上最年輕單場得分至少50分的球員。
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