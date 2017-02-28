NBA》詹皇患病比預期嚴重 騎士戰事拉警報

騎士球星詹姆斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士球星「大帝」詹姆斯因病缺陣上一場對公牛的比賽，即使「少主」厄文（Kyrie Irving）砍進34分，群龍無首的騎士還是以18分差距吞敗，屋漏偏逢連夜雨，詹皇的病還得讓他再休息幾場，對東部龍頭騎士無疑是個壞消息。

騎士陣中大將「神經刀」史密斯（J.R. Smith）、洛夫（Kevin Love）相繼進傷兵名單，近期再傳壞消息，詹姆斯因患鏈球菌性咽喉炎，有可能將缺陣更長時間，以騎士目前僅暫時領先第2名的塞爾提克3.5場勝差，要坐穩龍頭勢必期盼詹姆斯歸隊領導，畢竟自2014年球季統計至今，「沒有詹皇的騎士」戰績是4勝19敗。