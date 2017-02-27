網球》張凱貞吉隆坡女雙受挫無緣開胡

張凱貞。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金25萬美元（約769萬台幣）的吉隆坡女網賽，「網球精靈」張凱貞單、雙打兩線出擊，曾於2012、13年雙打衛冕的她，如今與中國王薔合拍，週一晚間初登場卻陷入苦戰，3：6、4：6不敵另組中國組合段瑩瑩／韓馨蘊，「張王配」無緣開胡晉級8強。

此役張凱貞／王薔的發球手感欠佳，尤其兩人第1發得分率偏低，僅37%遠不如對方人馬的74%，形成一路挨打致命傷。總計「張王配」全場被逼12個被破發點，還丟了其中5局，雖也回破了3局，次盤好不容易追成4：4，接下來關鍵第9局又失守，反撲氣燄横遭撲滅，拉鋸1小時14分鐘仍直落2吞敗。

至於32籤的單打會內，張凱貞第1輪就強碰實力堅強的中國第4種子彭帥，台將力爭交手首勝，一雪過去對戰2連敗之恥。倒是2012年在此封后的謝淑薇，首戰會外晉級的烏茲別克老冤家莎莉波娃（Sabina Sharipova），小薇過去2度交手皆勝，若贏球次輪可望對決近況甚佳的烏克蘭頭號種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina），這位人氣美女是去年贏家，本季已在台北、杜拜横掃雙冠，女單躋身全球前十。