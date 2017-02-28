NBA》季前簽22億大約 諾亞膝傷恐缺席剩餘賽季

諾亞。（資料照，USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕去年夏天以4年7200萬美元（約新台幣22.2億元）加盟尼克的諾亞（Joakim Noah），本季表現低迷，如今因左膝受傷，很有可能缺席剩餘賽季。

尼克隊宣布，諾亞將在週一下午進行左膝關節鏡手術，預計三至四週後再評估他是否能重返球場。諾亞曾在2014年時動過膝蓋手術，但這次是新的傷勢。

現年32歲的諾亞季前與尼克隊簽下4年7200萬美元的大約，但他表現低迷，本季出賽46場，繳出場均5分、8.8籃板、2.2助攻；尼克隊目前戰績為24勝35敗，暫居東部第12名，如今傷了諾亞，要打進季後賽更有難度。

諾亞。（資料照，法新社）