日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打
2017/02/28 07:44
〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼日前傳出下半身緊繃，上週才向巨人一軍報到，昨在特別打擊練習大復活，揮擊66次有4球飛過全壘打牆，陽表示能夠找回揮棒感覺很開心，「打擊狀況接近100%。」
30歲的陽岱鋼以5年大合約加盟巨人後，一直是媒體注目焦點，他在9日因下半身緊繃早退，目前受傷地方恢復狀況大約6成。
除了特打練習外，陽岱鋼也進行守備訓練，包括平飛球、背後跑動接球等等大約20球，保持球感。對於開幕戰僅剩1個月，陽岱鋼並不焦急，希望能以100%狀況回歸。
陽岱鋼。（資料照，記者黃志源攝）
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