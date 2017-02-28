日職》陽岱鋼大復活！ 狂轟4發全壘打

〔體育中心／綜合報導〕陽岱鋼日前傳出下半身緊繃，上週才向巨人一軍報到，昨在特別打擊練習大復活，揮擊66次有4球飛過全壘打牆，陽表示能夠找回揮棒感覺很開心，「打擊狀況接近100%。」

30歲的陽岱鋼以5年大合約加盟巨人後，一直是媒體注目焦點，他在9日因下半身緊繃早退，目前受傷地方恢復狀況大約6成。

除了特打練習外，陽岱鋼也進行守備訓練，包括平飛球、背後跑動接球等等大約20球，保持球感。對於開幕戰僅剩1個月，陽岱鋼並不焦急，希望能以100%狀況回歸。

陽岱鋼。（資料照，記者黃志源攝）